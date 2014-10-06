路透基点：五家银行签署嘉华国际38.5亿港元贷款--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，五家银行已经签署嘉华国际集团有限公司38.5亿港元(约合4.96亿美元)4.5年期俱乐部贷款，资金将用于支持购买启德的一个地块。

这五家银行是：中国建设银行(亚洲)、星展银行、汇丰控股、三井住友银行和新加坡大华银行，它们的承贷金额相同。

交易于9月30日签署。

据香港政府网站，嘉华国际旗下Royal Mark Investments于2014年2月以29.4亿港元夺得启德住宅用地，该块招标出售的土地最高可建楼面面积为51,221平方米。

2月，嘉华国际与信和置业筹得一笔25亿港元四年期贷款，用于将军澳一个地产项目的开发。该融资以俱乐部贷款的形式完成，有三家银行参与，分别为澳新银行、中国建设银行香港分行以及三井住友银行。

3月，K Wah Financial Services与10家银行签署一项39.8亿港元的五年期定期贷款及四年期循环贷款，两笔贷款的年利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加155及135个基点。是次由嘉华国际提供担保。(完)