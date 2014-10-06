路透基点：五家银行签署嘉华国际38.5亿港元贷款--TRLPC

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，五家银行已经签署嘉华国际集团有限公司38.5亿港元(约合4.96亿美元)4.5年期俱乐部贷款，资金将用于支持购买启德的一个地块。
这五家银行是：中国建设银行(亚洲)、星展银行、汇丰控股、三井住友银行和新加坡大华银行，它们的承贷金额相同。
交易于9月30日签署。
据香港政府网站，嘉华国际旗下Royal Mark Investments于2014年2月以29.4亿港元夺得启德住宅用地，该块招标出售的土地最高可建楼面面积为51,221平方米。
2月，嘉华国际与信和置业筹得一笔25亿港元四年期贷款，用于将军澳一个地产项目的开发。该融资以俱乐部贷款的形式完成，有三家银行参与，分别为澳新银行、中国建设银行香港分行以及三井住友银行。
3月，K Wah Financial Services与10家银行签署一项39.8亿港元的五年期定期贷款及四年期循环贷款，两笔贷款的年利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加155及135个基点。是次由嘉华国际提供担保。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%