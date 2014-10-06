版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 18:49 BJT

欧洲金融：希望在欧盟建立小企业债务市场--欧盟金融服务候任执委希尔

路透布鲁塞尔10月6日 - 欧盟金融服务候任执委希尔将寻求创建一个泛欧洲的市场，较小规模的企业也可以在该市场筹资。但他表示，欧元区主权国家在共同债券问题上并无共识。

希尔在一份致欧盟立法层的回复中表示，他希望在2019年前，一个资本市场“能够帮助为中小型企业以及长期项目进行融资。”这封手写的函件周一由路透获悉。

希尔称，若得到欧盟执委会的批准，他将寻求治理欧洲大型银行的系统性风险。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐