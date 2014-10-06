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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 18:47 BJT

美国个股：惠普称将在2015财年年底前，分拆成两个独立的上市公司

路透10月6日 - 惠普 称：

* 将分拆为两个独立的上市公司

* 交易预计在2015财年年底前完成

* 再次表示2014财年非GAAP会计准则稀释后每股盈余(EPS)预估为3.70-3.74美元。(完)
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