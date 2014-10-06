东南亚股市：印尼股市因逢低买盘反弹，美国经济数据抬高市场人气

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
印尼人民银行 领涨蓝筹股，而该类别股票上周跌幅最深。路透数据显示，印尼人民银行劲扬4.99%，上日曾触及逾三个月低位。
印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，央行准备进行“慎重干预”，使印尼卢比汇率保持在合理区间内。印尼财长Chatib Basri表示，政治环境对卢比交易的影响是短期的。
越南股市 周一上涨0.47%至614.42，为逾两周最高。大型房地产企业Vingroup 上扬带动大盘。
路透数据显示，Vingroup涨幅在2%；Ocean Group攀升3.05%，收在逾六周高位。
路透数据表明，泰国股市下跌股票与上涨股票的数量之比为5：1.成交量接近137.7亿股。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 425.83 -2.27 -0.53 +9.65 388.37
泰国 1543.13 -27.15 -1.73 +18.82 1298.71
印尼 5000.14 50.79 +1.03 +16.98 4274.18
越南 614.42 2.87 +0.47 +21.76 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%