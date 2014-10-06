东南亚股市：印尼股市因逢低买盘反弹，美国经济数据抬高市场人气

印尼人民银行 领涨蓝筹股，而该类别股票上周跌幅最深。路透数据显示，印尼人民银行劲扬4.99%，上日曾触及逾三个月低位。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，央行准备进行“慎重干预”，使印尼卢比汇率保持在合理区间内。印尼财长Chatib Basri表示，政治环境对卢比交易的影响是短期的。

越南股市 周一上涨0.47%至614.42，为逾两周最高。大型房地产企业Vingroup 上扬带动大盘。

路透数据显示，Vingroup涨幅在2%；Ocean Group攀升3.05%，收在逾六周高位。

路透数据表明，泰国股市下跌股票与上涨股票的数量之比为5：1.成交量接近137.7亿股。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 425.83 -2.27 -0.53 +9.65 388.37

泰国 1543.13 -27.15 -1.73 +18.82 1298.71

印尼 5000.14 50.79 +1.03 +16.98 4274.18

越南 614.42 2.87 +0.47 +21.76 504.63

(完)

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