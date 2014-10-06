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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 23:01 BJT

USDA报告：10月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 10/02/2014 09/25/2014 09/25/2014 10/03/2013 初值 修正值 前值

小麦 650,560 605,992 573,647 774,189

燕麦 0 0 0 0

大麦 28,111 590 590 87

玉米 883,548 602,290 601,825 643,360

高粱 158,136 296,434 296,434 49,979

大豆 974,341 697,941 687,191 834,015

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 9,544,352 14,320,872

燕麦 200 1,070

大麦 　 66,528 53,403

玉米 4,025,851 2,378,301

高粱 793,788 464,685

大豆 2,475,336 1,822,199

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
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