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债券 | 2014年 10月 6日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.015%，投标倍数为5.05

路透华盛顿10月6日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.015 价格 99.996208 高值得标比率 29.43% 投标倍数 5.05 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,638,400 总投标 121,248,623,400 竞争性投标得标 23,539,126,000 非竞争性投标得标 411,512,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/10/09 到期日 2015/01/09 CUSIP码 912796DF3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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