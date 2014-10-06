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债券 | 2014年 10月 6日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.040%，投标倍数为4.62

路透华盛顿10月6日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.035 低值 0.020 投资 0.041 价格 99.979778 高值得标比率 81.79% 投标倍数 4.62 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,001,163,600 总投标 110,916,133,100 竞争性投标得标 23,168,210,500 非竞争性投标得标 356,953,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/10/09 到期日 2015/04/09 CUSIP码 912796FC8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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