全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费回落

路透10月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因海岬型船运费走低。

乾散货运价指数跌8点，或0.77%，报1,029。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌23点，或1.31%，至1,735点。日均获利下降208美元，报11,801美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.23%，报889点。日均获利增加18美元，至7,119美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报1,017点。灵便型船指数< .BHSI>持平，报530点。(完)