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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.39 +0.06 +0.15 1253800

搜狐 48.29 -0.47 -0.96 232097

网易 84.18 +0.81 +0.97 301479

百度 217.20 +0.75 +0.35 2156423

台湾

台湾积体电路 20.82 -0.01 -0.05 2995289

联电 2.04 -0.02 -0.97 190340

日月光 6.27 -0.06 -0.95 300981

硅品精密 6.83 -0.08 -1.16 870825

和信超媒体 0.80 -0.05 -5.66 291123

友达 4.20 -0.03 -0.71 96502

中华电信 29.82 -0.22 -0.73 17264

台湾国际航电 51.23 +0.78 +1.55 1460943

香港

中国移动 59.20 -0.16 -0.27 179759

中国联通 14.84 -0.05 -0.34 98071

中国电信 60.46 -0.54 -0.89 10987

中芯国际 5.12 +0.02 +0.39 15338

电讯盈科 6.44 +0.04 +0.62 21649

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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