《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月6日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.39 +0.06 +0.15 1253800
搜狐 48.29 -0.47 -0.96 232097
网易 84.18 +0.81 +0.97 301479
百度 217.20 +0.75 +0.35 2156423
台湾
台湾积体电路 20.82 -0.01 -0.05 2995289
联电 2.04 -0.02 -0.97 190340
日月光 6.27 -0.06 -0.95 300981
硅品精密 6.83 -0.08 -1.16 870825
和信超媒体 0.80 -0.05 -5.66 291123
友达 4.20 -0.03 -0.71 96502
中华电信 29.82 -0.22 -0.73 17264
台湾国际航电 51.23 +0.78 +1.55 1460943
香港
中国移动 59.20 -0.16 -0.27 179759
中国联通 14.84 -0.05 -0.34 98071
中国电信 60.46 -0.54 -0.89 10987
中芯国际 5.12 +0.02 +0.39 15338
电讯盈科 6.44 +0.04 +0.62 21649
(完)
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路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%