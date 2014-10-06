日韩经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日当周 10月7日(二) 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.2 领先指标 -- +0.6 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余1,980 盈余4,167 10月8日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.4 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +0.9% +3.5% (较上年同期) -5.1% +1.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,846 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超416 10月9日(四) 2350 日本银行放款(较上年同期) 9月 -- +2.2% 10月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.2 10月13日当周 10月13日(一) 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- +3.9% 10月14日(二) 0300 韩国L货供额 8月 -- +8.3% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -8.6% 进口价格(较上年同期) -- -9.9% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.5%(完)