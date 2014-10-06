日韩经济指标预测--10月7日-10月14日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日当周 10月7日(二) 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.2 领先指标 -- +0.6 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余1,980 盈余4,167 10月8日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.4 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +0.9% +3.5% (较上年同期) -5.1% +1.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,846 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超416 10月9日(四) 2350 日本银行放款(较上年同期) 9月 -- +2.2% 10月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.2 10月13日当周 10月13日(一) 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- +3.9% 10月14日(二) 0300 韩国L货供额 8月 -- +8.3% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -8.6% 进口价格(较上年同期) -- -9.9% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.5%(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%