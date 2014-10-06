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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 07:56 BJT

表格：日本截至9月底外汇储备降至1.264万亿美元--财务省

路透东京10月7日 - 日本财务省周二公布，日本9月底的外汇储备降至1.26万亿(兆)美元。

财务省稍早称，日本当局在8月28-9月26日期间未进行市场干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

9月底 8月底 7月底 2013年9月底

总计 1,264.405 1,278.011 1,276.027 1,273.446

完整表格参见财务省网站：

here (完)

(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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