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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 13:22 BJT

日本央行：维持货币政策不变，下修对工业生产的评估

“日本经济继续保持温和复苏的趋势，但在消费税上调后生产有些疲弱...”日本央行在会后声明中说。

日本央行总裁黑田东彦将举行记者会(0630GMT)，就这样的政策决定做出解释。

央行政策委员会审议委员白井早由里不同意央行对通胀预期的描述。他建议央行指出近期有越来越多的通胀预期指标表现出持平。

审议委员木内登英建议淡化央行的物价目标，但这个建议以8:1的票数被否决。

自去年4月推出大规模刺激措施以来，日本央行一直维持政策不变。当时日央行承诺通过积极购买资产实现将基础货币翻倍，以在约两年的时间里实现2%的通胀目标。(完)

(编译/审校 于春红/白云/张涛)
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