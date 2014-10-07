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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 08:00 BJT

《综述》香港示威热度降温，毅力面临考验

**对话态度不一**

政府官员及学生代表周日会面，这是为正式对话铺路的首次会议，学生们另表示，预料周二将再度会面。

香港学联会副秘书长岑敖晖周一稍晚召开记者会时表示，“讨论能否取得结果，取决于政府的真诚度，以及他们对示威民众的态度。”岑敖晖称，他希望能够在周日之前进行正式对话。

在维多利亚港的另一头，旺角地区有部分示威者撤离，周末时占中与反占中人士曾在此发生冲突，迫使警方再度使用辣椒喷雾及警棍。

示威者打乱了香港的商业活动，并导致香港股市市值蒸发将近500亿美元。

世界银行表示，示威活动正损及香港的经济，但现阶段对于中国的冲击仍有限。

“我们预期的是，此活动显然将对香港带来较大的冲击，2014年的经济成长料低于先前预估，”世界银行东亚暨太平洋首席经济学家Sudhir Shetty周一表示。

“不过现阶段我们的预估是，其冲击还未明显扩散至整体中国经济，”他在最近一次东亚经济预估更新的媒体简报会上表示。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/张荻/徐文焰/于春红)
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