《焦点》惠普将分拆为两家上市公司，裁员5,000人

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
Relational持有惠普1.49%的股份。
之前已有多家公司拆分业务，希望藉此提升灵活度，并充分发挥成长更快的业务。
上周电子商务公司eBay 称，将拆分电子支付业务PayPal。惠特曼此前曾执掌过该公司。
“我们赞赏剥离业务的举措，并相信假以时日它有望创造出额外的价值，”瑞银分析师Steven Milunovich写道。“在我们看来，专注比获得协同效应更重要，而且把消费者和企业计算业务都兼顾好是很难的。”
打印和个人电脑业务公司将冠以惠普公司的名字，由这一业务当前的一名高管Dion Weisler领导；惠特曼则担任董事长。
高盛担任惠普的财务顾问；Wachtell, Lipton, Rosen and Katz为法律顾问。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2