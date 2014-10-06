《焦点》惠普将分拆为两家上市公司，裁员5,000人

Relational持有惠普1.49%的股份。

之前已有多家公司拆分业务，希望藉此提升灵活度，并充分发挥成长更快的业务。

上周电子商务公司eBay 称，将拆分电子支付业务PayPal。惠特曼此前曾执掌过该公司。

“我们赞赏剥离业务的举措，并相信假以时日它有望创造出额外的价值，”瑞银分析师Steven Milunovich写道。“在我们看来，专注比获得协同效应更重要，而且把消费者和企业计算业务都兼顾好是很难的。”

打印和个人电脑业务公司将冠以惠普公司的名字，由这一业务当前的一名高管Dion Weisler领导；惠特曼则担任董事长。

高盛担任惠普的财务顾问；Wachtell, Lipton, Rosen and Katz为法律顾问。(完)