澳新经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日当周 10月7日(二) 0330 澳洲央行利率决定 10月 2.5% 2.5% 10月8日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.1% 10月9日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 减少3 增加12.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.43 就业参与率 65.0% 65.2% 失业率 6.2% 6.1% 10月9-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 9月 -- +1.1% (较上年同期) -- +4.8% 10月10日(五) 0030 澳洲房屋融资 8月 +0.1% +0.3% 投资性房屋融资 -- +6.8% 10月13日当周 10月12日(日) 2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.3% 10月13日(一) 暂无重要经济数据公布 10月14日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 4.0 企业信心指数 -- 8 10月14-15日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- -4.6%(完)