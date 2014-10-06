澳新经济指标预测--10月7日-10月14日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日当周 10月7日(二) 0330 澳洲央行利率决定 10月 2.5% 2.5% 10月8日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.1% 10月9日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 减少3 增加12.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.43 就业参与率 65.0% 65.2% 失业率 6.2% 6.1% 10月9-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 9月 -- +1.1% (较上年同期) -- +4.8% 10月10日(五) 0030 澳洲房屋融资 8月 +0.1% +0.3% 投资性房屋融资 -- +6.8% 10月13日当周 10月12日(日) 2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.3% 10月13日(一) 暂无重要经济数据公布 10月14日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 4.0 企业信心指数 -- 8 10月14-15日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- -4.6%(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%