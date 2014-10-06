《美国上市公司业绩公布日程表》--10月7日至10月14日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
汤森路透10月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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10月7日 AMC Q3 2014 百胜(Yum! Brands Inc)
10月8日 AMC Q3 2014 美国铝业(Alcoa)
10月8日 BMO Q4 2014 好市多(Costco Wholesale Corp)
10月8日 BMO Q4 2014 孟山都(Monsanto)
10月9日 BMO Q3 2014 百事可乐(PepsiCo)
10月10日 BMO Q3 2014 Fastenal Co
10月14日 BMO Q3 2014 花旗集团(Citigroup)
10月14日 AMC Q3 2014 CSX Corp.
10月14日 AMC Q3 2014 英特尔(Intel)
10月14日 BMO Q3 2014 强生(Johnson & Johnson)
10月14日 11:00 Q3 2014 摩根大通
10月14日 AMC Q1 2015 Linear Technology Corp
10月14日 12:00 Q3 2014 富国银行(Wells Fargo)
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2