《焦点》三星电子斥资147亿美元新建晶片工厂，更加倚重半导体业务

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
“三星此举并非意在破坏行业周期，而是为了将半导体业务的获利最大化，”CIMB分析师Lee Do-hoon表示。
**平泽工厂**
这家科技巨头表示，公司将平泽市的投资计划提前了一年多时间，以响应地方政府希望大公司帮助促进该地区经济活动的呼吁。
“三星将继续平衡国内外的投资，以确保最优化的全球生产分布结构，”该公司表示。
分析师称，把新厂设在距其他国内晶片厂相对较近的地方而非海外，可能会带来实际益处。一些分析师表示，在首尔附近建设新厂也可以让该公司更容易招聘到本地工程技术人员。
“在某种程度上，此举也是为了响应政府向大企业发出的投资国内的呼声，”韩国投资信托管理公司的基金经理Baik Jae-yer指出。
政府提议向大企业的过高获利征税，以促使它们将更多资金用于投资、加薪和分红。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2