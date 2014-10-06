《焦点》三星电子斥资147亿美元新建晶片工厂，更加倚重半导体业务

“三星此举并非意在破坏行业周期，而是为了将半导体业务的获利最大化，”CIMB分析师Lee Do-hoon表示。

**平泽工厂**

这家科技巨头表示，公司将平泽市的投资计划提前了一年多时间，以响应地方政府希望大公司帮助促进该地区经济活动的呼吁。

“三星将继续平衡国内外的投资，以确保最优化的全球生产分布结构，”该公司表示。

分析师称，把新厂设在距其他国内晶片厂相对较近的地方而非海外，可能会带来实际益处。一些分析师表示，在首尔附近建设新厂也可以让该公司更容易招聘到本地工程技术人员。

“在某种程度上，此举也是为了响应政府向大企业发出的投资国内的呼声，”韩国投资信托管理公司的基金经理Baik Jae-yer指出。