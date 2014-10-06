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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 07:25 BJT

《全球汇市》美元大跌后维持疲态，关注日本央行和澳洲央行会议

澳洲央行周二亦将举行政策会议，几乎可以肯定，会上将维持指标利率于纪录低位2.5%不变。但也有人臆测澳洲央行可能放弃维持利率稳定一段时间的保证，果真如此，市场会将此视为央行立场偏于强硬的信号。

澳元空头也急切关注，澳洲央行是否会利用这次机会进一步口头打压澳元，此前澳元兑美元于9月已下跌6.3%之多。

澳元兑美元 最新报0.8764美元，从四年低位0.8642反弹。

澳洲央行将于0330 GMT宣布决定。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2650 1.2652 -0.02 -7.97 1.3745

美元/日圆 108.78 108.78 +0.00 +3.30 105.30

欧元/日圆 137.61 137.63 -0.01 -4.92 144.73

美元/瑞郎 0.9584 0.9583 +0.01 +7.35 0.8928

英镑/美元 1.6078 1.6082 -0.02 -2.89 1.6556

美元/加元 1.1138 1.1130 +0.07 +4.88 1.0620

澳元/美元 0.8766 0.8761 +0.06 -1.65 0.8913

新西兰元/美元 0.7832 0.7842 -0.13 -4.56 0.8206

澳元/日圆 95.360 95.300 +0.06 +1.61 93.850

新西兰元/日圆 85.200 85.310 -0.13 -1.40 86.410

英镑/日圆 174.90 174.94 -0.02 +0.33 174.33

澳元/新西兰元 1.1184 1.1166 +0.16 +3.10 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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