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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 07:53 BJT

《焦点》日本央行料按兵不动，并调低对工业产出的看法

日本央行政策委员会的悲观派，也可能将施压央行对整体经济前景提出较严峻的看法。但由于部分委员认为只要日本央行坚持其温和复苏的预估，就没有必要改变措辞，因此预料就这一点委员会内部将有激烈的讨论。

日本央行目前认为，“仅管4月调升消费税的影响犹在，经济仍持续温和增长趋势。”

分析师表示，日本央行未来几个月可能暗示，只要维持刺激措施就足以达成其通胀目标，除非有明显迹象显示日本将陷入持久的衰退。

日本央行从去年4月大举展开刺激措施后，就坚守货币政策不变。当时央行誓言藉由大规模资产购置，在约略两年的时间内达成通胀2%的目标。
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