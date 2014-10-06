《焦点》日本央行料按兵不动，并调低对工业产出的看法

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
日本央行政策委员会的悲观派，也可能将施压央行对整体经济前景提出较严峻的看法。但由于部分委员认为只要日本央行坚持其温和复苏的预估，就没有必要改变措辞，因此预料就这一点委员会内部将有激烈的讨论。
日本央行目前认为，“仅管4月调升消费税的影响犹在，经济仍持续温和增长趋势。”
分析师表示，日本央行未来几个月可能暗示，只要维持刺激措施就足以达成其通胀目标，除非有明显迹象显示日本将陷入持久的衰退。
日本央行从去年4月大举展开刺激措施后，就坚守货币政策不变。当时央行誓言藉由大规模资产购置，在约略两年的时间内达成通胀2%的目标。
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2