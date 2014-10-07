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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 08:03 BJT

《焦点》日本央行料按兵不动，并调低对制造业产出看法

如果经济持续疲弱，日本央行可能承受扩大经济刺激力度的新压力；首相安倍晋三将在年底前决定，是否在2015年10月将消费税提高至10%。

当被问及是否在明年继续上调消费税时，安倍晋三周一在国会表示，“第二季国内生产总值(GDP)萎缩在预料之中，目前聚焦于第三季会否强劲反弹，”

日本央行举行的两日政策讨论于周二结束，这将为10月31日举行更重要的政策会议奠定基础，届时政策委员会将发布新的长期经济和物价季度预估。

消息人士称，委员会因此可能把当前财年增长预测从目前的成长1.0%下调约一半，这仍比路透调查访问分析师预测的增长0.3%乐观得多。

但消息人士称，日本央行还不愿下调消费者通胀预估，担心这样做将让市场认为日本央行对于明年实现目标没有信心，并加剧对很快放宽货币政策的臆测。(完)

(编译/审校 李爽/李婷仪/陈宗琦/于春红/张荻/王兴亚/龚芳)
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