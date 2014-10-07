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市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 08:11 BJT

****欧洲经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    10月6日当周
    
    10月7日(二)
    0600  德国工业生产(较前月)                          8月        -1.5%       +1.9%
    0645  法国预算收支(亿欧元)                          8月          --      赤字841
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月        +0.2%        持平
                             (较上年同期)                           持平       +0.1%
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                      8月        +0.7%       -0.6%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　8月　　     持平       +0.5%
                      (较上年同期)                                 +2.6%       +1.7%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　8月　　　　+0.1%       +0.3%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                               +3.4%       +2.2%
    
    10月8日-11日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                   9月        +0.2%       +0.1%
               三个月房价指数(较上年同期)                          +9.6%       +9.7%
    
    10月8日(三)
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                      9月         3.0%        3.0%
                     (经季节调整)                                   3.2%        3.2%
    2301  英国RICS房价指数                              9月           38          40 
    
    10月9日(四)
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　  8月　　    -4.0%       +4.7%
    　　　　　          进口(较上月)                               +1.0%       -1.8%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                   顺差185     顺差222
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                          8月       逆差55      逆差55
              进口(亿欧元)                                           --          417
              出口(亿欧元)                                           --          362
    1100  英国央行利率决定                             10月         0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                             3,750       3,750
    
    10月10日(五)
    0645  法国工业生产(较前月)                          8月        -0.2%       +0.2%
    0800  意大利工业生产(较前月)                        8月        +0.5%       -1.0%
                        (较上年同期)                               -0.2%       -1.8%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　 　　 8月　　   逆差40   逆差43.45
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                逆差96  逆差101.86
    
    10月13日当周
    
    10月13日(一)
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)       9月          --        +1.3%
    
    10月14日-17日
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                    9月        +0.2%       -0.2%
                           (较上年同期)                            -0.9%       -0.6%    
    
    10月14日(二)
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                        8月           --      赤字22
    0645  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月终值       --       +0.5%
                                      (较上年同期)                    --       +0.5%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                   9月           --       -0.2%      
                          (较上年同期)                                --       -1.2%
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             9月终值       --       -0.3%
                               (较上年同期)                           --       -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --       +1.8%
                                   (较上年同期)                       --       -0.2%
    0830  英国CPI(较前月)                                9月          --       +0.4%
               　 (较上年同期)                                        --       +1.5%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                              --       +0.4%
                            (较上年同期)                              --       +2.4%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  --       +0.4%
                                        (较上年同期)                  --       +2.5%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)    9月          --       -0.6%
                                         (较上年同期)                 --       -7.2%
                             PPI产出物价指数(较前月)                  --       -0.1%
                                        (较上年同期)                  --       -0.3%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                  --       +0.1%
                                        (较上年同期)                  --       +0.9%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                         8月         -1.2%     +1.0%
                        (较上年同期)                                  --       +2.2%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                       10月          5.0        6.9
              ZEW现况指数                                            20.0       25.4
    (完)
       
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (编译 白云; 审校 郑茵)
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