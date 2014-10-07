欧洲经济指标预测--10月7日-10月14日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日当周 10月7日(二) 0600 德国工业生产(较前月) 8月 -1.5% +1.9% 0645 法国预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字841 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平 (较上年同期) 持平 +0.1% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +0.7% -0.6% 0830 英国工业生产(较上月) 8月 持平 +0.5% (较上年同期) +2.6% +1.7% 制造业产出(较上月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +3.4% +2.2% 10月8日-11日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.2% +0.1% 三个月房价指数(较上年同期) +9.6% +9.7% 10月8日(三) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.0% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 2301 英国RICS房价指数 9月 38 40 10月9日(四) 0600 德国经季节调整出口(较上月) 8月 -4.0% +4.7% 进口(较上月) +1.0% -1.8% 贸易收支(亿欧元) 顺差185 顺差222 0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差55 逆差55 进口(亿欧元) -- 417 出口(亿欧元) -- 362 1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 10月10日(五) 0645 法国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.2% 0800 意大利工业生产(较前月) 8月 +0.5% -1.0% (较上年同期) -0.2% -1.8% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 8月 逆差40 逆差43.45 全球贸易收支(亿英镑) 逆差96 逆差101.86 10月13日当周 10月13日(一) 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 -- +1.3% 10月14日-17日 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 9月 +0.2% -0.2% (较上年同期) -0.9% -0.6% 10月14日(二) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 -- 赤字22 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.5% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +1.8% (较上年同期) -- -0.2% 0830 英国CPI(较前月) 9月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.4% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) 9月 -- -0.6% (较上年同期) -- -7.2% PPI产出物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- -0.3% 核心PPI产出物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -1.2% +1.0% (较上年同期) -- +2.2% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 5.0 6.9 ZEW现况指数 20.0 25.4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申