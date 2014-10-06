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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 07:58 BJT

韩股业绩：三星电子初估第三季营业利润下降约60%至4.1万亿韩元

路透首尔10月7日 - 韩国三星电子 周二表示，初估7-9月营业利润下降59.7%至4.1万亿(兆)韩元(38亿美元)，因其占市场领导地位的智能手机分支获利持续萎缩。

第三季业绩初估低于汤森路透I/B/E/S调查43位分析师的预估中值5.6万亿韩元。第三季最终财报将于10月底左右公布。

这将是该公司连续第四季营业利润下降。

三星电子还表示，第三季营收初估下降20.5%，至47万亿韩元，而汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估中值为50.9万亿韩元。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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