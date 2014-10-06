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债券 | 2014年 10月 7日 星期二 07:55 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元大涨1.46%，受总统选举相关消息提振

路透里约热内卢/圣保罗10月6日 - 巴西金融市场周一大幅收高，之前政见倾向企业的总统候选人在周日的选举首轮投票中意外获得强劲支持，并将在第二轮投票中与左派阵营的巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)一决胜负。

巴西雷亚尔兑美元强劲上扬，终场收在2.4259，日内涨1.46%。上周该货币对跌穿2.5，为2008年末以来首见，因罗塞夫再次当选的前景让投资者愈发紧张。

罗塞夫经济团队一位高级消息人士对路透表示，央行认为，其干预外汇市场的计划仍适当，能够缓和预计在未来几周出现的汇率大幅波动。(完)

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(编译 李爽 审校 郑茵)
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