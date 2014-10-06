拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元大涨1.46%，受总统选举相关消息提振

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透里约热内卢/圣保罗10月6日 - 巴西金融市场周一大幅收高，之前政见倾向企业的总统候选人在周日的选举首轮投票中意外获得强劲支持，并将在第二轮投票中与左派阵营的巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)一决胜负。
巴西雷亚尔兑美元强劲上扬，终场收在2.4259，日内涨1.46%。上周该货币对跌穿2.5，为2008年末以来首见，因罗塞夫再次当选的前景让投资者愈发紧张。
罗塞夫经济团队一位高级消息人士对路透表示，央行认为，其干预外汇市场的计划仍适当，能够缓和预计在未来几周出现的汇率大幅波动。(完)
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(编译 李爽 审校 郑茵)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价