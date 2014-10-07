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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:07 BJT

《香港报摘》--经济日报10月7日

* 要闻版头条：

--八家上市公司在占中期间出手回购股份撑港股，规模达4亿港元，再加上占中忧虑缓和，政府与学联筹备对话，淡友随即平淡仓，大市超卖持续，利好后市反弹。

* 其他：

--受占中及内地客消费放缓影响，零售管理协会预计今年黄金周的零售销售表现，是自2003年开放自由行以来首次录得负增长。协会大部分会员公司指，10月1至5日与去年同期比较，生意额均录得30至50%跌幅。

--港交所 行政总裁李小加重申，沪港通推行时间表由监管机构决定，若监管当局决定在10月推出，有信心做好工作。

--荷资银行ING 数据显示，今年上半年，中资收购欧洲公司金额高达138亿美元；并估计内地增长放缓，未来12个月中资企业更需要藉收购保增长，料中资企业在欧洲的并购金额及宗数可达双位数增长。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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