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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 10:00 BJT

日本经济：弱势日圆整体而言有利于日本经济--央行总裁黑田东彦

路透东京10月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称，如果日圆走势反映了经济和市场基本面的话，整体来看，弱势日圆是有利于日本经济的。

“整体来看，弱势日圆通过推高有海外业务的企业的营收，对出口和资本支出有一些积极影响。另一方面看，弱势日圆推高了进口成本，确实对非制造业的营收形成打压，”黑田东彦在与国会一委员会的会议中说。

“我不认为近期日圆下跌对经济构成什么重大问题，”他说。

黑田东彦还再次强调，如果经济表现和物价水平低于预期，日本央行准备进一步放松货币政策。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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