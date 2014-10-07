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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:17 BJT

金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览

路透10月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月6日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升1.31%，报1,010.32点。

中国股汇市：逢国庆节假期休市

香港股市：恒指创一个月最大涨幅，因示威活动减弱

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巴西股市：收高，之前政见倾向企业的总统候选人在周日的选举首轮投票中意外获得强劲支持，并将在第二轮投票中与左派阵营的巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫一决胜负。指标Bovespa指数 收高4.72%，报57,115.90点，创逾三年最大单日升幅。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元大涨1.46%，受总统选举相关消息提振

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南非股市：涨逾1%，受杂货店商Pick n Pay涨势提振，该公司称其预计半年度获利上升；此外，投资者寻求低吸部分超卖个股，亦支撑大盘。指标Top-40绩优股指数 收高1.27%至43,933点，综合指数 涨1.14%至49,166点。

南非汇市：兰特上扬近1%，因南非新央行总裁将继续执行现行货币政策

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印度股汇市：印度金融市场周一因公共假期休市，周二恢复交易。

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俄罗斯股市：指标股指 涨2.57%，报1,120.200点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.8%，报614.51点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.57%，报39.7300卢布；卢布兑欧元 跌0.69%，至50.2800卢布。(完) (整理 李爽 审校 张荻)
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