金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透10月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收升1.31%，报1,010.32点。
中国股汇市：逢国庆节假期休市
香港股市：恒指创一个月最大涨幅，因示威活动减弱
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巴西股市：收高，之前政见倾向企业的总统候选人在周日的选举首轮投票中意外获得强劲支持，并将在第二轮投票中与左派阵营的巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫一决胜负。指标Bovespa指数 收高4.72%，报57,115.90点，创逾三年最大单日升幅。 拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元大涨1.46%，受总统选举相关消息提振
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南非股市：涨逾1%，受杂货店商Pick n Pay涨势提振，该公司称其预计半年度获利上升；此外，投资者寻求低吸部分超卖个股，亦支撑大盘。指标Top-40绩优股指数 收高1.27%至43,933点，综合指数 涨1.14%至49,166点。
南非汇市：兰特上扬近1%，因南非新央行总裁将继续执行现行货币政策
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印度股汇市：印度金融市场周一因公共假期休市，周二恢复交易。
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俄罗斯股市：指标股指 涨2.57%，报1,120.200点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.8%，报614.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.57%，报39.7300卢布；卢布兑欧元 跌0.69%，至50.2800卢布。(完) (整理 李爽 审校 张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申