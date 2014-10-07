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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:13 BJT

《香港报摘》--信报10月7日

* 要闻版头条：

--根据香港零售管理协会向零售商进行的调查显示，黄金周首五天，受占中行动影响的地区（中环、金钟、铜锣湾及旺角），店舖销售额下跌20%至50%，其中钟表及珠宝零售业所受到的冲击最大。

* 其他：

--正在招股的四只新股包括衍生集团 、华虹半导体 、三和建筑 ，以及雅骏控股 ，单计八间证券商孖展额（保证金融资），四只新股均获超额认购。

--前政务司司长许仕仁、新鸿基地产 联席主席郭炳江及郭炳联等人涉嫌贪贿案，第二被告郭炳江昨天继续作供。他说，兄长郭炳湘自1997年被绑架后，对同事充满阴谋论，又引述母亲郭老太所说，郭炳湘已被女友Ida Tong（唐锦馨）控制及摆布，担心唐会＂入侵＂新地。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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