《香港报摘》--信报10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 要闻版头条：
--根据香港零售管理协会向零售商进行的调查显示，黄金周首五天，受占中行动影响的地区（中环、金钟、铜锣湾及旺角），店舖销售额下跌20%至50%，其中钟表及珠宝零售业所受到的冲击最大。
* 其他：
--正在招股的四只新股包括衍生集团 、华虹半导体 、三和建筑 ，以及雅骏控股 ，单计八间证券商孖展额（保证金融资），四只新股均获超额认购。
--前政务司司长许仕仁、新鸿基地产 联席主席郭炳江及郭炳联等人涉嫌贪贿案，第二被告郭炳江昨天继续作供。他说，兄长郭炳湘自1997年被绑架后，对同事充满阴谋论，又引述母亲郭老太所说，郭炳湘已被女友Ida Tong（唐锦馨）控制及摆布，担心唐会＂入侵＂新地。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申