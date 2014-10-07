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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

路透香港10月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较
.(1美元=7.7545港元 )
    
    美国股市周一在震荡交投中走低，道琼工业指数 收跌17.78点，或0.1%，至16,991.91点
，交易商神经紧绷，等待业绩期的来临，标普500指数未能守在关键技术位之上。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       171.400    2.17      13746            13.291      -0.22
 中国铝业                      10.670    4.61     103847             3.310       1.83
 中国移动                      59.200   -0.27     179759            91.813      -0.15
 中国人寿                      42.140    0.81      39872            21.785       0.16
 中石油                       129.130    1.25      17971            10.013      -0.07
 中石化                        86.770    1.77      31780             6.729       0.13
 汇丰控股                      50.780    0.73    3992468            78.755      -0.44
 中电信                        60.460   -0.89      10987             4.688      -0.25
 中国联通                      14.840   -0.34      98071            11.508       0.07
 兖州煤业                       8.260    1.98       9101             6.405      -0.85
 华能国际                      44.800    1.75      17293             8.685       1.22
 南方航空                      17.020    3.84       7213             2.640      -1.14
 东方航空                      16.600    2.91       1272             2.574      -0.98
 中芯国际                       5.120    0.39      15338             0.794      -1.97
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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