《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较 .(1美元=7.7545港元 ) 美国股市周一在震荡交投中走低，道琼工业指数 收跌17.78点，或0.1%，至16,991.91点 ，交易商神经紧绷，等待业绩期的来临，标普500指数未能守在关键技术位之上。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 171.400 2.17 13746 13.291 -0.22 中国铝业 10.670 4.61 103847 3.310 1.83 中国移动 59.200 -0.27 179759 91.813 -0.15 中国人寿 42.140 0.81 39872 21.785 0.16 中石油 129.130 1.25 17971 10.013 -0.07 中石化 86.770 1.77 31780 6.729 0.13 汇丰控股 50.780 0.73 3992468 78.755 -0.44 中电信 60.460 -0.89 10987 4.688 -0.25 中国联通 14.840 -0.34 98071 11.508 0.07 兖州煤业 8.260 1.98 9101 6.405 -0.85 华能国际 44.800 1.75 17293 8.685 1.22 南方航空 17.020 3.84 7213 2.640 -1.14 东方航空 16.600 2.91 1272 2.574 -0.98 中芯国际 5.120 0.39 15338 0.794 -1.97 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申