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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:34 BJT

中国钢铁：明年出口可能减少，因出口刺激政策取消--钢协副秘书长

路透莫斯科10月6日 - 中国钢铁工业协会(CISA)副秘书长迟京东周一对路透表示，中国今年取消退税等出口刺激政策后，明年钢铁出口可能减少。

他在莫斯科出席国际钢铁协会大会时称，中国不打算大幅增加钢铁出口，估计明年的出口将比今年减少。

中国钢铁年产能力为11亿吨。迟京东表示，2014年中国钢铁出口大幅增加，主要是由于政府的政策倾斜，包括某些钢铁产品享受退税优惠。

他表示，中国今年钢铁产量约8.3亿吨，明年大致相同。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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