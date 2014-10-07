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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月7日-10月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间   国家    规模     发行细节
 10/7           英国             标售2045年到期公债
 10/7           美国             发售三年期公债
 10/8           美国             发售10年期公债
 10/8           日本             标售六个月期贴现国库券
 10/8           日本             标售10年期通膨保值债券
 10/8           德国    40亿欧   标售五年期联邦公债
                        元       
 10/9           日本             标售三个月期贴现国库券
 10/9           美国             发售30年期公债
 10/10          日本             标售两个月期贴现国库券
 10/10          日本             提高流动性标售
 10/10          意大利           标售国库券
 10/13          意大利           标售中长期债券
 10/13   1350   法国             标售国库券(BTF)
 10/14          西班牙           标售六个月和12个月期国
                                 库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
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