《独家新闻》Iberdrola聘摩根大通协助出售资产，为美国收购融资

路透马德里/法兰克福10月6日 - 三名熟知内情的消息人士指出，西班牙电力业者Iberdrola 已经聘请摩根大通 协助处理出售部分海外可再生资产，预料将可筹得多达20亿欧元，以帮助其在迅速成长的美国市场上进行一项收购。

Iberdrola是风力涡轮机的全球性领导厂商。该公司加入西门子 等欧洲企业的并购行列，期望能够透过海外收购实现增长。西门子已同意收购美国涡轮机制造商Dresser-Rand 。

Iberdrola的获利受到欧洲经济危机及西班牙能源改革的打击。西班牙开征新的发电税及缩减再生能源发电，损及公司获利。

Iberdrola已经委托摩根士丹利探询出售西班牙配售业务的少数股权，这是该公司自2011年以来最大胆的提升获利举措的一部分，该策略旨在缩减西班牙曝险，并投资海外。

“Iberdrola打算在美国进行收购。除非他们有适当的收购目标，否则不会出受任何资产，”一名要求匿名的金融界人士指出。

Iberdrola拒绝置评。先前一直传出该公司可能收购美国路易斯安那州电力供应商Cleco Corp ，以及德州最大电力公司配售事业Oncor的消息。