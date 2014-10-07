《独家新闻》Iberdrola聘摩根大通协助出售资产，为美国收购融资

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透马德里/法兰克福10月6日 - 三名熟知内情的消息人士指出，西班牙电力业者Iberdrola 已经聘请摩根大通 协助处理出售部分海外可再生资产，预料将可筹得多达20亿欧元，以帮助其在迅速成长的美国市场上进行一项收购。
Iberdrola是风力涡轮机的全球性领导厂商。该公司加入西门子 等欧洲企业的并购行列，期望能够透过海外收购实现增长。西门子已同意收购美国涡轮机制造商Dresser-Rand 。
Iberdrola的获利受到欧洲经济危机及西班牙能源改革的打击。西班牙开征新的发电税及缩减再生能源发电，损及公司获利。
Iberdrola已经委托摩根士丹利探询出售西班牙配售业务的少数股权，这是该公司自2011年以来最大胆的提升获利举措的一部分，该策略旨在缩减西班牙曝险，并投资海外。
“Iberdrola打算在美国进行收购。除非他们有适当的收购目标，否则不会出受任何资产，”一名要求匿名的金融界人士指出。
Iberdrola拒绝置评。先前一直传出该公司可能收购美国路易斯安那州电力供应商Cleco Corp ，以及德州最大电力公司配售事业Oncor的消息。
两名熟知事况的消息人士称，摩根大通所接获的委托，是出售多个可再生能源资产的少数股权，例如已经成熟的风力电厂或太阳能电厂，总值可能约为20亿欧元。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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