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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:35 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月7日

* 明报：

--虽然占中行动被指冲击香港经济，不过本地会展业务暂未见受影响。贸发局副总裁周启良指，本月将举行的三个展览都没有参展商因忧虑占中而退展，网上预约到场采购商亦比去年增4%。会展管理公司亦表示，会展中心于本月所有展览将如期举行。

--据联交所资料显示，有＂重庆李嘉诚＂之称的张松桥上周一大手沽出旗下上市公司确利达 股份。同日维他奶 家族后人罗琪茵，斥资约2.6亿港元买入同样数量股份，或意味公司控股权已经易手。

* 星岛日报：

--神冠控股 上月遭沽空机构Emerson Analytics连环狙击，公司主席周亚仙直斥该机构的指控没理由，＂逻辑＂更有问题，相信股价近日回升，已反映市场向公司投下信心一票，亦不考虑为事件向股东派发特别息，以免令人错觉公司理亏。

* 苹果日报：

--电盈 主席李泽楷的私人公司盈科拓展集团（PCG）斥资5,000万美元，入股专注＂金融科技业＂的风险投资公司Nova Founders Capital（Nova），成为第三大股东。

* 东方日报：

--中国天然气 昨午市飙升近36%后停牌，集团傍晚发通告指，已跟中国内蒙古包头开发区管委会订立战略合作框架协议，将与一间大型国企在当地发展液化天然气业务，并计划成立两间附属公司，注册资本总额8,000万美元。

* 文汇报：

--万科 在东莞的首个大型城市综合体长安万科广场日前开业，是万科商业地产在当地的第四个开业项目。东莞万科负责人透露，未来万科商业还将可能进军工业地产领域。（完）

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