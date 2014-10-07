《香港报摘》--其他报纸重要消息10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报：
--虽然占中行动被指冲击香港经济，不过本地会展业务暂未见受影响。贸发局副总裁周启良指，本月将举行的三个展览都没有参展商因忧虑占中而退展，网上预约到场采购商亦比去年增4%。会展管理公司亦表示，会展中心于本月所有展览将如期举行。
--据联交所资料显示，有＂重庆李嘉诚＂之称的张松桥上周一大手沽出旗下上市公司确利达 股份。同日维他奶 家族后人罗琪茵，斥资约2.6亿港元买入同样数量股份，或意味公司控股权已经易手。
* 星岛日报：
--神冠控股 上月遭沽空机构Emerson Analytics连环狙击，公司主席周亚仙直斥该机构的指控没理由，＂逻辑＂更有问题，相信股价近日回升，已反映市场向公司投下信心一票，亦不考虑为事件向股东派发特别息，以免令人错觉公司理亏。
* 苹果日报：
--电盈 主席李泽楷的私人公司盈科拓展集团（PCG）斥资5,000万美元，入股专注＂金融科技业＂的风险投资公司Nova Founders Capital（Nova），成为第三大股东。
* 东方日报：
--中国天然气 昨午市飙升近36%后停牌，集团傍晚发通告指，已跟中国内蒙古包头开发区管委会订立战略合作框架协议，将与一间大型国企在当地发展液化天然气业务，并计划成立两间附属公司，注册资本总额8,000万美元。
* 文汇报：
--万科 在东莞的首个大型城市综合体长安万科广场日前开业，是万科商业地产在当地的第四个开业项目。东莞万科负责人透露，未来万科商业还将可能进军工业地产领域。（完）
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申