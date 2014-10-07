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债券 | 2014年 10月 7日 星期二 08:32 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲波幅收窄，趋势向下

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* 美元整体走软下，英镑兑美元周二开高0.75%，不过之前已经连续八个交易日日低破前低

* 20日波林格区间，五日、10日、20日均线均下滑，虽然汇价呈现反弹，然整体形势偏空

* 昨日低点1.5943及11月低点为1.5854为支撑

* 纽约时段高点1.6099及9月/10月跌势38.2%回档位1.6165为初步阻力

* 英国工业生产将是伦敦盘中的事件风险

* 技术图表：link.reuters.com/rab23w(完)

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