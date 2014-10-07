《汇市简讯》英镑/美元亚洲波幅收窄，趋势向下

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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* 美元整体走软下，英镑兑美元周二开高0.75%，不过之前已经连续八个交易日日低破前低
* 20日波林格区间，五日、10日、20日均线均下滑，虽然汇价呈现反弹，然整体形势偏空
* 昨日低点1.5943及11月低点为1.5854为支撑
* 纽约时段高点1.6099及9月/10月跌势38.2%回档位1.6165为初步阻力
* 英国工业生产将是伦敦盘中的事件风险
* 技术图表：link.reuters.com/rab23w(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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