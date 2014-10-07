《全球重要经济事件一览表》--10月7日-10月14日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间
10月7日(二)
纽约--世界商业论坛(至10月8日)。美国联邦储备理事会(美联储/FED)前主席贝南克担任主要演讲者。
华盛顿--美国财长杰克卢就全球经济和近期20国集团(G20)财长会议发表谈话(1245)。
阿布奎基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说。(0030)
美国特洛伊--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在伦斯勒理工学院主办的一场活动中发表演说。(1900)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行世界经济展望报告新闻发布会，出席者为IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)和IMF经济顾问兼研究部主管Thomas Helbling。(1300)
纽约--纽约联邦储备银行执行副总裁Simon Potte在美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)发表讲话。(2030)
南达科他--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话，主题为“澄清货币政策目标”。(1830)
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行理事会成员Vladimir Dvoracek就银行业监管议题举行记者会。(1100)
魁北克市--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri参加第二届国际合作峰会会议，主题为“金融：身处新监管和市场动荡之间”。(1440)
悉尼--澳洲央行举行议息会议。(0330)
阿姆斯特丹--荷兰央行公布金融稳定性报告。
10月8日(三)
美国普利茅斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话(1230)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至10月9日)。
澳洲布里斯班--20国集团(G20)峰会。发言人包括：美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基。
纽约--日本央行总裁黑田东彦在纽约经济俱乐部讲话。
10月9日(四)
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第39届圣路易斯联储秋季年会致欢迎词(1345)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所/美国穆迪投资服务公司(Moody's)主办“即将迎来单一监管机制的欧盟金融体系”座谈会。瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)讲话。
拉斯维加斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在当地商业和社区领袖午餐会上就经济前景讲话(1940)。
华盛顿--德国财长朔伊布勒在贝塔斯曼基金会主办的活动上讲话，题为“增长与撙节：欧元区能否兼得？”。(1300)
华盛顿--IMF总裁拉加德、美联储副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯在“美国有线电视新闻网(CNN)全球经济辩论”上讲话(1730)。
悉尼--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis在2014资本市场功能失调研究大会上讲话(0155)。
华盛顿--乔治华盛顿大学主办“欧洲领导人的改革日程”讨论会。讲话嘉宾包括：IMF第一副总裁利普顿、意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)和德国财政部长朔伊布勒.
华盛顿--日本财务大臣麻生太郎参加世界银行“促进包容性和可持续发展的全民医疗保障”新书发布会(2130)。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
10月10日(五)
纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在美国财经编辑与记者协会(SABEW)秋季年会上就“货币政策与沟通”讲话(1300)。
华盛顿--国际金融协会(IIF)2014年会员年会(至10月11日)。发言嘉宾包括：英国央行副总裁贝利、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧洲央行执委普雷特、美国财政部副助理部长Mark Sobel、美联储理事塔鲁洛、英国央行副总裁康利夫、中国人民银行首席经济学家马骏、印度央行总裁拉詹等。
华盛顿--美国智库大西洋委员会(Atlantic Council)主办“欧元区复苏下一阶段：对话欧元集团主席迪塞尔布洛姆”(1500)。
华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全国破产法官联合会年会期间美国破产学会举办的午餐会上讲话，主题为“难以想象的可能性：大型金融机构破产”(1900)。
华盛顿--乔治华盛顿大学主办“资助亚洲的新增长模式”讨论会。讲话嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦。
华盛顿--世界银行讨论“转变世界贸易：全球价值链与发展”，世行行长金墉和世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多参加。(2000)
10月12日(日)
华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第一场：伦理学和金融”。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德和英国央行总裁卡尼。
华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第二场：银行作用的改变”。发言嘉宾为瑞典央行总裁英韦斯。
华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第三场：科技与金融的包容性”。发言嘉宾包括美联储副主席费舍尔。
10月13日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在第六届澳新投资会议上讲话(2230)。
印尼安纳波利斯--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在全国教师退休会议第92届年会上发言。(1630)
10月14日(二)
马德里--西班牙央行总裁林德发表演讲，题目为“央行的视角：一个新的银行与金融模型”。(1245)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申