版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 09:13 BJT

欧洲个股：私募股权企业TPG欲收购乐购旗下会员卡部门--Sky News

路透10月6日 - Sky News周一报导称，私募股权收购企业TPG已接触处于困境中的英国百货运营商乐购(Tesco) ，将收购该公司旗下的数据收集及分析分支Dunnhumby；该部门价值远高于20亿英镑。

Sky News援引一位消息人士话称，TPG几个月前就向乐购提出收购报价。

该媒体援引消息人士称，尽管在初步接触中乐购表示了拒绝，但TPG仍对Dunnhumby感兴趣。

Sky News称，如果按计划进行正式标售的话，那么其他私募股权投资公司和大型营销控股公司亦料将对Dunnhumby提出收购报价。

Sky News援引多位银行家话称，被乐购在2004年收购的Dunnhumby，可能最高价值30亿英镑。

Dunnhumby通过分析大量数据，帮助零售企业建立顾客忠诚度和个人化项目。

乐购正受到英国金融市场行为监管局(FCA)和财务报告理事会(Financial Reporting Council)的调查，因其上半年获利虚报了2.5亿英镑。

Sky News报导，据分析师称，乐购还可能出售在中欧和亚洲的其他业务。

由于目前不在常规工作时间，眼下不能立即联系上TPG和乐购进行置评。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐