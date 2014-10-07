《独家新闻》法国巴黎银行向他行求援，为明年能源贸易融资寻找生路

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦/纽约10月7日 - 消息人士称，法国巴黎银行 已向至少三家银行求援，要求在明年协助特定能源交易的美元结算，以确保旗下能源贸易融资部门持续运作；法巴之前因为违反制裁规定而面临禁令。
消息人士表示，法巴在7月和8月向摩根大通 、美银美林 及花旗 提出请求。因事属机密，消息人士不愿具名。
四位来自欧美银行和贸易方面的消息人士说，摩根大通决定不接受请求，但其他消息人士称还在洽谈中。
“讨论还在进行，过程正朝着很有建设性的方向发展，”一位接近协商谈判的人士说。
法巴、摩根大通、美银美林、花旗均拒绝置评。
法巴向其他银行求援在法律上是允许的。
然而专家表示，其他银行可能不愿为法巴做结算的工作，因为这么一来可能把自身暴露于风险、或招来有损其声誉的风险认知。一位人士说，其他银行需要尽可能地取得最多的讯息才能放心处理交易，但法巴可能因担心流失客户而不愿给出太多讯息。
纽约一银行监管机构以法巴违反美国制裁苏丹、古巴及伊朗的规定，判罚法巴2015年全年需暂停能源贸易融资的结算交易，还有将近90亿美元的罚金。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申