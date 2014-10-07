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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:52 BJT

金属期市：伦敦期铜守住上日涨幅持稳，因美元维持疲态缓解商品压力

美元周二早段维持疲态，之前创一年来最大单日跌幅，几乎回吐美国非农就业报告公布后录得的全部涨幅，美元多头暂时受挫。

美联储一名重要官员表示，他“乐见”在明年某个时间点升息，因为那会是经济表现成功的信号，但目前仍需要“相当宽松的货币政策”。

周一欧元区公债收益率(殖利率)多数下跌，之前数据显示，德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅，重燃进一步放松货币政策的预期。

力拓 周二表示，已于8月回绝规模较小的竞争对手嘉能可(Glencore) 探询并购的可能性。对于过去一个月一连串媒体报导嘉能可有意与力拓并购的消息，后者终于做出回应。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳/白云)
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