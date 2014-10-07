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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 09:38 BJT

全球金融：英美监管机构今年可能与德银就涉嫌操纵LIBOR达成和解--WSJ

路透10月6日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士报导，美国和英国监管当局正计划在未来几个月与德意志银行 就伦敦银行间拆放款利率(Libor)问题达成和解，监管方希望以德银涉嫌操纵LIBOR为由，对之收取大额罚金。

不过该报援引消息人士称，和解的金额和时间尚不清楚，在2015年初之前不大可能得到确定。

WSJ援引消息人士的说法称，监管当局希望说服德银缴纳数亿美元罚金。

该报称，德银称其正在配合各种监管调查，并在继续进行自我检讨。

华尔街日报称，德银正在接受美国商品期货交易委员会(CFTC)和司法部，以及英国金融市场行为监管局(FCA)的调查。

过去两年间，德银因为各种和解支付了超过50亿欧元的和解金，今年可能还会在和解方面再多花30亿。

由于目前为非工作时间，无法理解联系上德银对此置评。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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