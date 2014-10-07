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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:55 BJT

全球金市：金价守住涨幅在1,200美元上方交投，受美元疲软带动

周一稍早，金价一度跌至1,183.46美元，为2013年6月以来最低，因美国就业报告强劲，推动美元升至四年高点。

金价跌至低位，吸引实货买家和逢低吸纳者出手，从而支持金价。

但投资者关注今日稍晚美国公布的更多数据，以研判美国经济力道及其对美元的影响。

若数据强劲，可能提振美元，并巩固对美联储在2015年中加息的预期。美联储加息将损及黄金等无息资产。

伊斯坦布尔交易所(Borsa Istanbul)周一公布数据显示，土耳其9月黄金进口升至12.6吨，远高于8月的两吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/李爽 审校 白云/王兴亚)
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