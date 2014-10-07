港报财经评论：PE约10倍，大摩撑港股--经济日报10月7日

PE约10倍，大摩撑港股/ 林瑞芬

过去两日，占中运动发展又有戏剧性的变化，可见街头运动的不可预测性。由此，港股面对不可预测性因素底下，暂处“易跌难弹”格局。美股上周五反弹，港股跟升，恒指反弹250点或1.09%至23,315，与上周急泻2.6%，升势未见强烈。技术指标STC已步入超卖区，恒指若反弹乏力，23,400至23,600下跌裂口乃即市阻力关键。跌穿升轨的后抽阻力也在此。向下，22,500是不宜失守的短期支持位，不然，向下逐级考验自2012年延伸上升轨支持位的中期支持力量。国指只反弹61点或0.59%至10,409，即市阻力关键10,500左右。

券商已就占中活动作假设性评估，引用大和论述，理想结果是示威者与港府能展开对话，示威和平结束，但机会率暂估有50%。二来，对话若失败，出现流血镇压事件，或导致市场恐慌资金外流，但机会率暂估只有10%。第三个可能结局是对话失败，示威者自行散去，但，机会率约40%。事情会否有第四、五个结果，坦言，无本事预测了！短期香港社会的紧张局势主导投资者的情绪心理面。不过，人生不如意事十常八九，不宜气馁，共勉之。投资市场始终会随时间恢复理性。事关香港的上市公司的盈利来源，主要在中国那边，甚至是欧美等地。中国方面，不会为香港人内斗内耗而有大损失，若沪港通真的受阻，最多只是阻慢资本市场的开放步伐。就认为沪港通未必一定受阻，且看中国内地政治面更巩固，国庆晚江、胡、温、习聚首一堂便知。改革有序展开，避免经济硬着陆。海外投资者看的是中国宏观基本因素的话，按理不会轻易因占中运动而不看好A股。因金融界的人，少会同钱斗气。

另外，摩根士丹利暂时没有吹“摩”笛叫撤离港股。大摩指出，恒指自9月3日高位下跌10%，进入了调整期，主因包括10年期美债收益抽高；中国内地经济增长放缓。惟根据过往经验，股市经过类似抛售后，紧接的三个月、半年及一年多录得升幅，而目前恒指市盈率10.4倍，估值较15年平均折让25%。经大摩筛选后，可留意的焦点股有中移动 、腾讯 、新奥能源 、中国太保 、工商银行 、港交所 、友邦 等。(B07)

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德银：国指年底见9,800/ 余少文

大市连续两日反弹，似乎担心国指在今期国庆黄金周下跌是多虑，但国企指数一个月下跌逾10%，出现反弹是正常现象，德银证券料国指今年底见9,800点。国企指数昨日再一次先跌后升，全日升61点或0.6%，收报10,409点，以及有逾85%主板H股随大市上升，是近期少见的上升比例，但指数成交额降至不足110亿港元，反弹成交缩，兼且再一次受制俗称牛熊分界线的250天平均线，暂以反弹视作过去两日回升。而红筹指数升53点1.2%，收报4,495点，成交额增加至63亿港元，收市价较国指早重上250天平均线。

由于国指一个月下跌1,266点，跌幅达11%，过去两个交易日反弹并不出奇，最好可以在牛熊线整固，以横行来消化沽压。即使反弹，高位仍有三个阻力位，分别为10,657点、10,806点和10,956点，是指数由11,440点跌至上周五低位10,173点，以黄金比率0.382倍、0.5倍和0.618倍反弹所在。由于指数100天平均线、9月底反弹高位10,796点和9月中反弹高位10,949点，跟上述三个反弹阻力位相近，显示指数即使可以升越牛熊线，反弹是阻力重重。德银报告预期，国指在第四季会下跌，国指在年底会跌至9,800点，似乎较先跌后升的预期更淡。但德银的国指目标潜在下跌空间只有6%，反而认为跌幅可能更大，因9,800点只是回到今年5月调整低位水平而已，则担心指数会跌至第一季低位9,200点水平才会反弹，国指可能要再跌多10%才反弹，回到10,000点水平，即指数会震荡后才靠稳。

德银解释，中国内地未来数月增长稳定下，会限制货币政策宽松的空间，而近期微刺激也只是换取时间来进行结构改革。至于宏观前景疲弱，中资企业上半年盈利见放缓，料第三季业绩会令人失望，明年增长也会差于市场预期。与此同时，随着美元更强，高于美债孳息，可以见到中国内地息率的压力，同时因应美国和中国的经济前景而令资金流走，以及沪港通将至，H股的风险溢价上升。该行建议增持电讯、公用、日常消费品、医疗等行业股份，但减持金融、能源和原材料等板块，并可留意五大主题，包括新经济股份、对欧元贬值敏感股份、国内利率敏感股份、AH股折让股、高息股等，如华晨中国 、仪征化纤 、中国海外 、腾讯控股 、工商银行 等。(B05)

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