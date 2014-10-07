港报财经评论：占中因素淡化，大户提早入市--信报10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
占中因素淡化，大户提早入市/ 习广思
港股周一先跌后升，中国内地股市偏强而亚太股市却出现获利回吐，港股算是摆脱上周因占中因素而录得的额外跌幅，在占中发展仍偏向形势不明之下，市场气氛突然好转，紧贴市况的投资者或许估计得到，占中风险因素应已反映，而掌握市场资金流的大户动向，则洞悉先机，并已提早入市。追踪香港上市公司的交易所买卖基金（ETF）资料显示，投资者无惧香港出现1960年以来最大的政治动荡，在录得7个月最大跌幅之际仍然加码入市。自9月28日以来，根据彭博资料，交易员针对6大专注于在港上市的港、中企业ETF已投入逾2亿美元；同时，在上周恒指下跌2.6%下，股票沽空的平均仓位减少16%。
瑞银新兴市场策略部门负责人Geoffrey Dennis表示，没有人预期抗议活动会对中国经济长期造成负面效果。美国总统奥巴马下月到访北京，外界关注中美双方会否谈及香港局势，美国《纽约时报》就引述一名华府高层官员表示，美国不希望香港的占中示威活动影响中美关系，指出白宫无意卷入这场风波，奥巴马访华计划亦不会改变。美国元首开始playdown这场占中风波，反映国际间对占中发展的共识是应该不会重演六四天安门式血腥镇压；同时，亦反映大国之间有更重要的agenda在桌面上，无谓在占中一事上火上浇油。
诚如张宗永在上周指出，占中不是六四，亦不应该是六四，“国家主席习近平肯定有比香港更重要的事要处理，不希望香港为他添烦添乱，亦实在犯不着为了香港而影响中国在全世界的布局。”占中对中国内地民众并未引起太大回响，评价亦以负面居多，说害怕中国内地学生有样学样，论据根本站不住脚，“北京根本不值得为了香港这些蚁民的诉求乱了中国崛起这局大棋”。熟悉中国内地政局形势的，或许都察觉到习李上台过程实际上惊涛骇浪，“周薄”固然是习李面对的最大挑战，其后一连串的打贪行动，既为肃清政敌势力，亦为下一步的国企改革清除（难以清除，至少是削弱）利益势力的障碍，而打贪亦赚得民众掌声，为巩固习近平个人管治威望奠下基础。(B01)
........................................................
圆汇110关，恐呈现双顶/ 苏子
上周三美元兑日圆触及110.09日圆的6年新高，可惜汇价未能企稳在110日圆心理关口以上，随后更一度急回至20天平均线支持才能止跌回升。到上周五美元兑日圆虽然再展升浪，可惜高位仅见109.9日圆便遇上巨大阻力乏力再升，未能顺势升破110日圆心理关口。
由于上周五美元兑日圆是以大阳烛的利好形态收市，故昨天亚洲市汇价应不难再次突破110日圆心理关口，可惜到昨晚美国入市前夕，美元兑日圆却已自上周五的109.9日圆高位回落至109.3日圆水平，令到汇价有可能在110日圆心理关口附近呈双顶的不利形态。若昨晚美元兑日圆进一步跌至10天平均线支持以下波动及收市，预料上周一直稳守不破的20天平均线支持将有甚高机会失守，令到汇价向下更深的调整市的可能性大增。美元兑日圆若调整去年6月的93.77日圆低位，升至上周的110.09日圆高位的23.6%，目标可见106.24日圆水平。短线而言，一旦美元兑日圆跌破20天平均线支持，较进取的短线投机者已可以顺势建立短仓。
上周五欧罗兑美元最低曾见1.25美元水平，此低位刚好为市场极为瞩目的重要心理关口。由于汇价触及此低位后，一直未见明显反弹，最后更以近全日低位收市，故令到不少短线投机者相信昨天欧洲市入市后，欧罗兑美元应可承接上周五的大弱势顺利跌破上述的重要心理关口。不过，昨天欧洲入市后，欧罗兑美元仍能守稳在此重要心理关口以上，始终未能出现不少投资者所希望看见的继续破关而下的单边跌市。欧罗兑美元已自上述低位回升至1.2545美元水平，反映1.25美元心理关口正发挥强劲支持力。因此，若昨晚及今日欧罗兑美元仍能守稳此心理关口不破，预料随后汇价将会作出较明显的反弹浪，及突破10天平均线阻力，挑战1.278/1.28美元阻力区。(B14)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申