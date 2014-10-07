港报财经评论：占中因素淡化，大户提早入市--信报10月7日

占中因素淡化，大户提早入市/ 习广思

港股周一先跌后升，中国内地股市偏强而亚太股市却出现获利回吐，港股算是摆脱上周因占中因素而录得的额外跌幅，在占中发展仍偏向形势不明之下，市场气氛突然好转，紧贴市况的投资者或许估计得到，占中风险因素应已反映，而掌握市场资金流的大户动向，则洞悉先机，并已提早入市。追踪香港上市公司的交易所买卖基金（ETF）资料显示，投资者无惧香港出现1960年以来最大的政治动荡，在录得7个月最大跌幅之际仍然加码入市。自9月28日以来，根据彭博资料，交易员针对6大专注于在港上市的港、中企业ETF已投入逾2亿美元；同时，在上周恒指下跌2.6%下，股票沽空的平均仓位减少16%。

瑞银新兴市场策略部门负责人Geoffrey Dennis表示，没有人预期抗议活动会对中国经济长期造成负面效果。美国总统奥巴马下月到访北京，外界关注中美双方会否谈及香港局势，美国《纽约时报》就引述一名华府高层官员表示，美国不希望香港的占中示威活动影响中美关系，指出白宫无意卷入这场风波，奥巴马访华计划亦不会改变。美国元首开始playdown这场占中风波，反映国际间对占中发展的共识是应该不会重演六四天安门式血腥镇压；同时，亦反映大国之间有更重要的agenda在桌面上，无谓在占中一事上火上浇油。

诚如张宗永在上周指出，占中不是六四，亦不应该是六四，“国家主席习近平肯定有比香港更重要的事要处理，不希望香港为他添烦添乱，亦实在犯不着为了香港而影响中国在全世界的布局。”占中对中国内地民众并未引起太大回响，评价亦以负面居多，说害怕中国内地学生有样学样，论据根本站不住脚，“北京根本不值得为了香港这些蚁民的诉求乱了中国崛起这局大棋”。熟悉中国内地政局形势的，或许都察觉到习李上台过程实际上惊涛骇浪，“周薄”固然是习李面对的最大挑战，其后一连串的打贪行动，既为肃清政敌势力，亦为下一步的国企改革清除（难以清除，至少是削弱）利益势力的障碍，而打贪亦赚得民众掌声，为巩固习近平个人管治威望奠下基础。(B01)

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圆汇110关，恐呈现双顶/ 苏子

上周三美元兑日圆触及110.09日圆的6年新高，可惜汇价未能企稳在110日圆心理关口以上，随后更一度急回至20天平均线支持才能止跌回升。到上周五美元兑日圆虽然再展升浪，可惜高位仅见109.9日圆便遇上巨大阻力乏力再升，未能顺势升破110日圆心理关口。

由于上周五美元兑日圆是以大阳烛的利好形态收市，故昨天亚洲市汇价应不难再次突破110日圆心理关口，可惜到昨晚美国入市前夕，美元兑日圆却已自上周五的109.9日圆高位回落至109.3日圆水平，令到汇价有可能在110日圆心理关口附近呈双顶的不利形态。若昨晚美元兑日圆进一步跌至10天平均线支持以下波动及收市，预料上周一直稳守不破的20天平均线支持将有甚高机会失守，令到汇价向下更深的调整市的可能性大增。美元兑日圆若调整去年6月的93.77日圆低位，升至上周的110.09日圆高位的23.6%，目标可见106.24日圆水平。短线而言，一旦美元兑日圆跌破20天平均线支持，较进取的短线投机者已可以顺势建立短仓。

上周五欧罗兑美元最低曾见1.25美元水平，此低位刚好为市场极为瞩目的重要心理关口。由于汇价触及此低位后，一直未见明显反弹，最后更以近全日低位收市，故令到不少短线投机者相信昨天欧洲市入市后，欧罗兑美元应可承接上周五的大弱势顺利跌破上述的重要心理关口。不过，昨天欧洲入市后，欧罗兑美元仍能守稳在此重要心理关口以上，始终未能出现不少投资者所希望看见的继续破关而下的单边跌市。欧罗兑美元已自上述低位回升至1.2545美元水平，反映1.25美元心理关口正发挥强劲支持力。因此，若昨晚及今日欧罗兑美元仍能守稳此心理关口不破，预料随后汇价将会作出较明显的反弹浪，及突破10天平均线阻力，挑战1.278/1.28美元阻力区。(B14)

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