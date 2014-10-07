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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 09:29 BJT

更新版 1-韩股业绩：三星电子初估第三季获利同比下滑，因智能手机业务不确定性

许多分析师和投资者认为，三星移动事业的好日子已经过去了，其需要牺牲利润以阻止中国廉价手机抢占其智能手机市场，尽管Galaxy Note 4等新款产品会在当季略微推高获利。

“三星太沉湎于以往辉煌的记忆，这让其跟不上世界变幻的步伐，”HMC Investment分析师Greg Roh在业绩初估数据公布前称。

即便初估业绩疲弱，截至0021GMT，三星股价仍上涨2.1%。IM Investment分析师Lee Min-hee表示，投资者似乎认为该公司获利在第三季已经触底。

三星称，第三季智能手机业务营业利润下降，因营销支出上升，而平均售价下降，同时高端手机出货占比减少，旧有机型价格也降低。

三星的芯片业务是唯一的亮点。三星称，第三季记忆体芯片业务回报率改善，因季节性需求强劲。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 于春红)
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