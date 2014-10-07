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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 09:21 BJT

韩国经济：央行认为低通胀对经济产生的负面影响有限

该央行并表示，低通胀并未在制造业及服务业中扩散，但央行说正密切关注疲弱的物价压力是否将压低预期中的通胀率；目前预期通胀率略低于3%。

韩国从2012年7月以来通胀年增率即处于1%的水平，远低于央行的2.5%-3.5%目标区间。9月通胀率放缓至1.1%的七个月低点。

在这项提交至国会的报告中，韩国央行重申经济稳步复苏的看法，因出口增长令人满意且国内消费好转。不过，央行认为有来自地缘情势紧张以及企业投资信心改善可能推迟的风险。

韩国央行现预估该国今年经济成长率为3.8%，2015年为4.0%。央行将在10月15日下一次政策会议中修正预估值。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 白云/于春红)
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