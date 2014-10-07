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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 09:30 BJT

日本经济：弱势日圆没有像预期的那样提振出口--内阁官房长官

路透东京10月7日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，弱势日圆没有像政府预期的那样提振出口。

“我们之前预期日圆疲软将会提高出口。但出口没有像预期的那样增加，只是持平，”菅义伟在记者会上说。

“弱势日圆使得企业完全暂停向海外扩张业务。我想他们在观望局势，看是否能将生产从海外撤回日本国内。”

美元兑日圆 周二约报109.30日圆，本月早前曾触及110日圆上方的六年高位。(完)

(编译 白云; 审校 李婷仪)
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