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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 11:27 BJT

更正-芝加哥期市：大豆期货下滑，尽管USDA报告的收割进度慢于市场预期

(更正：因英文原文有误，内文第七段“20%的玉米作物在10月5日当周完成收割”中的比例数字应更正为“17%”)

路透悉尼10月7日 - 美国大豆期货上日创下逾一年来最大单日涨幅之后，周二在亚洲盘下滑，无视美国农业部(USDA)报告的大豆收割进度慢于市场预估。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货 下跌0.5%至每蒲式耳9.37-1/2美元，该合约周一劲扬3.3%。

近月玉米 下跌0.38%至每蒲式耳3.31-1/4美元，上日为上涨2.9%。

近月小麦期货 跌0.25%，至每蒲式耳4.90-1/4美元，周一收高1.2%。

美国农业部称，20%的大豆作物已在10月5日当周完成收割，高于上周的10%。分析师预期的收割率为23%。

农业部称，大豆作物优良率为73%，高于上周的72%。

17%的玉米作物在10月5日当周完成收割，高于之前一周的12%，分析师预期为20%。

玉米作物优良率为74%，持平于前周，亦符合市场预期。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 490.25 -1.25 -0.25% +0.93% 507.73 57

CBOT玉米 331.25 -1.25 -0.38% +2.32% 363.09 53

CBOT大豆 937.50 -4.75 -0.50% +2.77% 971.29 47

CBOT稻米 $12.69 -$0.02 -0.16% +0.79% $12.64 52

美国原油 $90.47 $0.13 +0.14% +0.81% $92.81 39

汇率

欧元/美元 $1.264 -$0.002 -0.13% +0.96%

美元/澳元 0.876 0.000 +0.03% +1.05%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/白云; 审校 徐文焰)
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