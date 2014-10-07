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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 09:26 BJT

国际油市：美国原油持稳于每桶90美元上方，此前美元大跌

在行业组织美国石油协会(API)与美国政府的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前，路透调查显示，分析师预期上周美国原油库存增加140万桶，至3.58亿桶。

该项路透调查预估，上周馏分油库存料将减少130万桶，汽油库存料减少110万桶。

库尔德族与伊斯兰国武装份子周一在叙利亚边境城镇Kobani发生冲突，超过2,000名叙利亚库尔德族人从该镇逃往土耳其，此前袭击事件已持续超过三周。

北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格周一表示，如果土耳其因为伊斯兰国于叙利亚附近的冲突而遭到攻击，NATO将为土耳其提供支援。

德国外交部一名发言人周一表示，德国与法国很快将提出一项新提案，两国士兵将能参与乌克兰东部监督停火。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/陈宗琦；审校 郑茵/李婷仪)
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