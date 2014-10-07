版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 09:31 BJT

重发-台湾股市：盘中大跌逾1%，外资期货空单创新高影响信心

(重发以修改标题)

路透台北10月7日 - 台湾股市周二开盘后不久一度大跌逾1%。分析师指出，上日台指期净空单达约3万3,000口的历史新高，影响市场信心，在观察外资进一步动向之际，盘势陷震荡整理。

兆丰投顾台股分析师指出，外资在期货大量的布局空单，目前难以判断是〞实空〞还是因应美国QE(量化宽松)完全退场前的避险单。如果是避险单，随着国际美元的涨势有所缓和，空单量将会逐步下降，暂时就不用这么恐慌。

〞这还要观察个几天，但年线位置是会有支撑没有问题。〞他说。

兆丰投顾并预估台股短线将在8,800点的年线附近和9,200点间震荡来回，静待后续国际美元走势及消息面的厘清。

本地时间9:25时，加权股价指数 跌0.69%至9,032.70点，盘中一度跌破9,000点至8,993.45点。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐