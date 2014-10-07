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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 09:30 BJT

港报社评：＂占中＂阻碍上学，贻害下一代--文汇报10月7日

中西区及湾仔区的中学昨日复课，小学将于今日复课。然而，＂占中＂不肯收手，继续堵塞交通，给港岛区的中小学生上学造成不便。＂占中＂牺牲学生利益，诱使学生充当冲击政府、搞乱香港的炮灰，贻害香港的下一代。＂占中＂搞手无耻无良，必须受到强烈谴责。

中西区及湾仔区的学校停课多日，区内学生的学习权利被损害。这两区的中学昨日虽然得以复课，但区内的主要道路仍被＂占中＂者霸占，路面交通受阻，导致上学的学生费时失事，不少学生即使比正常早出门，多花一倍时间等车、乘车，但仍避免不了迟到。学生、家长都对＂占中＂怨声载道。

受＂占中＂思潮的影响，少数参与＂占中＂后复课的中学生不仅不能收拾心情，重新集中精力学习，反而把＂占中＂的抗争余毒带入校园，在学校内搞罢课。有的中学生更深陷＂占中＂泥淖不能自拔，在家长反对的情况下继续参与＂占中＂，家长忧心忡忡。＂占中＂搞手以所谓＂爱与和平＂来迷惑市民，更信誓旦旦地保证不会让中学生参与。但实际上，＂占中＂搞手先鼓动学生罢课，引诱学生加入，将学子作为＂占中＂炮灰，推到冲击警方、与市民对抗的最前线，制造学生对警方、对特区政府的仇恨，给社会撕裂埋下更大隐患。为免＂占中＂对学生造成更多的伤害，家长、学校、社会各界须敦促＂占中＂立即停止，让学生回归学校，回归家庭，不要再当街头战士，把前途耗费在马路上。(A06)

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.

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