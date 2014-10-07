港报社评：＂占中＂阻碍上学，贻害下一代--文汇报10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中西区及湾仔区的中学昨日复课，小学将于今日复课。然而，＂占中＂不肯收手，继续堵塞交通，给港岛区的中小学生上学造成不便。＂占中＂牺牲学生利益，诱使学生充当冲击政府、搞乱香港的炮灰，贻害香港的下一代。＂占中＂搞手无耻无良，必须受到强烈谴责。
中西区及湾仔区的学校停课多日，区内学生的学习权利被损害。这两区的中学昨日虽然得以复课，但区内的主要道路仍被＂占中＂者霸占，路面交通受阻，导致上学的学生费时失事，不少学生即使比正常早出门，多花一倍时间等车、乘车，但仍避免不了迟到。学生、家长都对＂占中＂怨声载道。
受＂占中＂思潮的影响，少数参与＂占中＂后复课的中学生不仅不能收拾心情，重新集中精力学习，反而把＂占中＂的抗争余毒带入校园，在学校内搞罢课。有的中学生更深陷＂占中＂泥淖不能自拔，在家长反对的情况下继续参与＂占中＂，家长忧心忡忡。＂占中＂搞手以所谓＂爱与和平＂来迷惑市民，更信誓旦旦地保证不会让中学生参与。但实际上，＂占中＂搞手先鼓动学生罢课，引诱学生加入，将学子作为＂占中＂炮灰，推到冲击警方、与市民对抗的最前线，制造学生对警方、对特区政府的仇恨，给社会撕裂埋下更大隐患。为免＂占中＂对学生造成更多的伤害，家长、学校、社会各界须敦促＂占中＂立即停止，让学生回归学校，回归家庭，不要再当街头战士，把前途耗费在马路上。(A06)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申