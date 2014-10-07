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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 10:50 BJT

《外汇专栏》美元无论如何都是赢家

这应让美联储保持谨慎，防止过早加息，免得货币政策收紧损及美国经济复苏。决策者可能考虑到经济学家Rudi Dornbusch在1997年提出的鲜明观点：“过去40年没有一次经济扩张是自然消亡的，都是被美联储所谋杀”。

这次，美元升值在一定程度上让美联储获得解脱，使得美国进口外币计价商品更便宜。

这缓和了输入性通胀风险。

实际美元上涨的部分原因是对美联储货币正常化的预期。同时，这种升值本身可能推迟加息。

美联储按兵不动持续时间越长，美国经济复苏得以巩固、获利开始比迄今看到的速度更快上升的可能性就越大，即便欧元区和日本在努力刺激增长。

美元仍是汇市的唯一选择。(完) (译文审校 张明钧)
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