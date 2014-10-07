港报社评：避免谈判破裂，必须给予希望--信报10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
针对连日来持续不断的占中示威，行政会议成员叶刘淑仪接受英国广播公司访问时表示，肯定香港不会发生天安门式清场，她认为中央绝对支持特区政府依法文明处理事件，又相信现阶段不会宣布戒严。但愿这位熟悉保安局运作的前局长所言非虚，毕竟武力镇压只会带来更激烈的抗争，满腔热血的示威者义无反顾决定玉石俱焚的话，香港将会陷入万劫不复的境地，谁也不想八九＂六四事件＂于四分一世纪后在香港重演。
观乎特首梁振英再次发表电视讲话，以较温和的语气表示：＂我希望在马路集结的人士，尤其是学生和青年思考一下，当你们以公民抗命方式争取民主理想，争取香港美好未来的同时，是不是也应该考虑到广大市民长时间受『占中』行动的困扰？＂梁特首既然用到＂公民抗命＂和＂民主理想＂的字眼，而不是＂非法集会＂等等负面措词，也许形势正在朝着以和为贵的方向发展。
在马路集结的人士，尤其是学生和青年，躁动的原因之一是缺乏安全感，而且对于未来没有可预见的憧憬，他们认为一个不是自己选择的特首不可能带来社会变革，例如楼价依旧是高不可攀，又例如政策向内地过分倾斜。至于一国两制、港人治港、高度自治，回归之初本来是港人希望所在，及至中央愈来愈多谈一国而少提两制，希望渐有幻灭之忧。因此，当和平占中已成空话，和平谈判出一个未来新希望，也总可令香港止泻。(A02)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申